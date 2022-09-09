Требуется разработка сайта для строительной компании «под ключ» в короткие сроки. Пример сайта будет предоставлен. Необходима информация для выполнения заказа.
Создать лендинг на WP под ключ
Задача-минимум= Создать сайт на WP (лендинг 4 экрана). Референс по уровню сайта и дизайна:
Задача-оптимум=Помимо сайта привязать к нему систему обработки заявок и чат-бот. Сделать так, чтобы
эта система обработки заявок работала автоматизированно: чтобы заявки проходили
полный цикл и при этом сохранялась вся необходимая информация о них без
необходимости лишнего вмешательства.
Работа по сайту должна включать:
=окна сбора заявок,
=привязка системы оплаты,
=БД для сохранения и трекинга по заявкам
=Seo-оптимизация сайта
=Админка и адаптив под все устройства, само собой
Также в последующем будет нужен вывод сайта в топ поисковиков и его
администрирование.
При отклике просьба прикреплять примеры ваших аналогичных работ,
ориентировочный срок и цену.
Заявки фрилансеров
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