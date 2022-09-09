Создать лендинг на WP под ключ

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Закрыт13 заявок1310 просмотров

Задача-минимум= Создать сайт на WP (лендинг 4 экрана). Референс по уровню сайта и дизайна:

supermancut.ru

Задача-оптимум=Помимо сайта привязать к нему систему обработки заявок и чат-бот. Сделать так, чтобы

эта система обработки заявок работала автоматизированно: чтобы заявки проходили

полный цикл и при этом сохранялась вся необходимая информация о них без

необходимости лишнего вмешательства.

Работа по сайту должна включать:

=окна сбора заявок,

=привязка системы оплаты,

=БД для сохранения и трекинга по заявкам

=Seo-оптимизация сайта

=Админка и адаптив под все устройства, само собой

Также в последующем будет нужен вывод сайта в топ поисковиков и его

администрирование.

При отклике просьба прикреплять примеры ваших аналогичных работ,

ориентировочный срок и цену.

WordPress
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