Создать лендинг пейдж, продающий сайт, под ключ.

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Завершен9 заявок150 просмотров

Тематика: Обучение собак с выездом на дом. Объединение профессиональных частных кинологов.

Задача:

1) Отсмотреть десяток сайтов конкурентов по моему списку.

2) Создать контент (у меня его нет).

3) Отрисовать и согласовать яркий дизайн. Дизайн должен включать в себя форму ввода заявки, как центральную часть страницы.

4) Сверстать трехстраничный сайт: индекс, программы обучения, о нас.

5) Прописать тайтлы, дескрипшены, кеи.

6) Подключить форму с защитой от спама, счетчик LI.

Получившийся сайт должен быть однозначно лучше сайтов конкурентов по графике, тексту, % полученных заявок.

11 лет назад
Viatko
Роман 
51 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$1000
7 дней
Очень хороший дизайн. Внимательное отношение к пожеланиям заказчика. Самостоятельность. Ответственность. Рекомендую!
Работать с Романом мне очень понравилось. Честный, порядочный, положительно настроенный человек. Четко ставит задачу и не изменяет своих решений. Проект был мне интересен во всех отношениях. Спасибо от всего сердца!

Заявки фрилансеров

AlexsimA
54 года
19 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад

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