Требуется сайт по продажам натяжных потолков, и 2й сайт по продаже лоджий и окон Продающий, одностроничный Сразу 2 сайта.
Создать лендинг пейдж, продающий сайт, под ключ.
Тематика: Обучение собак с выездом на дом. Объединение профессиональных частных кинологов.
Задача:
1) Отсмотреть десяток сайтов конкурентов по моему списку.
2) Создать контент (у меня его нет).
3) Отрисовать и согласовать яркий дизайн. Дизайн должен включать в себя форму ввода заявки, как центральную часть страницы.
4) Сверстать трехстраничный сайт: индекс, программы обучения, о нас.
5) Прописать тайтлы, дескрипшены, кеи.
6) Подключить форму с защитой от спама, счетчик LI.
Получившийся сайт должен быть однозначно лучше сайтов конкурентов по графике, тексту, % полученных заявок.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $250Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен11 лет назад
http://barnaul.navse360.ru/ Интересуют предложения по стоимости "такого же" сайта пока без детализации пожеланий.Сайты «под ключ»13 заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Добрый всем день! Необходимо сделать клон сайта stolle.com.ua с админкой чтоб можно было изменять содержимое все на сайте.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Для продажи экологически чистой косметики нужена Landing Page.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $17
Сделать простой, но симпотичный одностраничный сайт, лендинг. Можно типовые шаблоны, конструктор. Есть примерное текстовое содержание, надо подобрать картинку. Форма заказа, надо привязать к почте. Установить на хостинг, что бы всё работало.Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходим специалист phpBB. Сделать сделать подобный сайт http://forum.ck.ua С такими же фичами, и возможно больше. Для тех кто делают предложение, прошу описать дополнения которые используются в этом движке. ...Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $60
Здравствуйте Необходимо сделать сайт для организации со свежим, красивым дизайном. Заполнять текстом не обязательно. Дам пару статей. Тематические фото. Имеется логотип. Разделы которые должны присутствовать на сайте: Главная О ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужна простая визитка на предмет "КУРСОВЫЕ И ДИПЛОМНЫЕ РАБОТЫ" Должна быть форма заказа !Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужно создать сайт визитку (биокамины) и наполнить его информацией — фотографии каминов, характеристики, описание. Из функционала должен быть слайдер на Главной и галереи на страницах товаров (около 30 страниц). Пример дизайна дам. ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
Необходимо создать сайт один в один - ссылка http://magnat-credit.ru/, Сроки 2 дня. Так же необходима корректировка это сайтаСайты «под ключ»9 заявокЗакрыт11 лет назад