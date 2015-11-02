Создать магазин по продаже VPN.

Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing[/url] Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.