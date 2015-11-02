Создать магазин по продаже VPN.

Разработка сайта по взаимодействию с платформой STEAM, написание бота. Обязательное!!! знание STEAM API, опыт работы со STEAM. Владение языками JS, PHP, Python. Знания в других игровых площадках приветствуется. Кандидаты, с наличием своей команды программистов, дизайнеров и верстальщиков, рассматриваются ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аналог cryptovpn_com/http://hideme-ru
аккаунты которые продавать будут хранится в базе, их просто нужно выдавать
+ принимать автооплату
+ дизайн простенький какойнить
автооплата по paymentwall
язык : русский, англ.китайский
+ партенркая программа 20%
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»5 заявокЗакрыт8 лет назад
- $300
Здравствуйте! Для компании занимающейся отделкой квартир/коттеджей необходимо создать сайт-статейник на вордпрессе и настроить его (установить все необходимые страницы, помочь перенести на хостинг). На сайте будут выкладываться многочисленные статьи околоремонтной тематики, с возможностью комментирования. [b]Срок: 7-10 дней.[/b] Из условно-сложного ...Завершен8 лет назад
- $150
Необходимо сделать персональный сайт юриста и корпоративного консультанта, основное направление: оказание юридических услуг , корпоративный консалтинг (потенциальные клиенты - малый и средний бизнес, физические лица), а также раздел упоминания в СМИ, блог. Задачи я думаю ...Сайты «под ключ»18 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно развернуть сайт на Prestashop и доработать его функционал и дизайн по ТЗ. Техническое задание разместил здесь: [url=https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1K4Yw102FInvNNRXQHnjrdIYdI_Wh8n4O207-UE8ivgU/edit?usp=sharing[/url] Срок выполнения до 14 дней. Если есть вопросы по ТЗ, пишите в личных сообщениях, отвечу.Завершен8 лет назад
Всем привет! Есть: сайт на конструкторе jimdo, сайт спортивной школы. Нужно: переделать сайт на cms bitrix, предложить 3-4 варианта редизайна Структуру и материалы нужно перенести со старого.Завершен8 лет назад
Здраствуйте, ТЗ на разработку сайта по услугам: Нужно сделать главную страницу + 6 внутренних. Главная страница - оффер, акции, скидки - обратная связь, заказ звонка - информация о предоставляемых услугах (кнопки) - выгоды работы с компанией - отзывы и партнеры ...Сайты «под ключ»31 заявкаЗакрыт8 лет назад
[b]Уважаемыйдруг![/b] [b]Есть:[/b]- стоматологический кабинет, - практикующий врач-стоматолог, - имеющий разработки в материалах,- участвовавший в конкурсных работах,- при этом преподающий в медицинскоминституте,- работающий по новым и классическимметодикам,- использующий проверенные зарубежныепрепараты, материалы и оборудование. [b]Нужнона сайте:[/b]- разработать логотип,- разработать ...Сайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Есть готовый сайт (чужой), который полностью устраивает меня по своему функционалу и отвечает моим потребностям. Ссылка на сайт в приложении. Есть два варианта выполнения работы. 1) Скопировать сайт, изменив на нем "шапку", самостоятельно отрисовав ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт8 лет назад
- $60
Нужно разработать лендинг пейдж по типу сайта [url=https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2F%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B8.%D1%80%D1%84]лендинги.рф[/url] с небольшим изменением текстов и картинок, а также добавлением видеоролика (фона главной страницы) и созданием админ-панели для изменения картинок и текстов на странице в любой момент.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт8 лет назад