Создать многостраничный сайт на WordPress

Необходимо составить продающие скрипты для первого и последующего касания с клиентом в процессе лидогенерации. Также необходимы скрипты для работы отдела продаж: переговоры, работа с возражениями, закрытие сделки.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
ИЩУ ОПЫТНОГО мастера
для изготовления
3-х сайтов + продвижение.
ТИП сайтов:
Многостраничный каталог
по продаже услуг
на платформе по согласованию:
- либо CMS WordPress;
- либо подходящий Фреймворк.
РАЗРАБОТКА на ваш выбор:
- либо по готовым макетам;
- либо по шаблонам.
ИМЕЕТСЯ:
- Домен, хостинг.
- Договор, ТЗ, ТТ.
- Дизайн-макеты страниц
выполнены в PSD программы Photoshop.
СТРУКТУРА:
- три колонки, каталог услуг,
- сайд-бар, фотослайдер.
ТИП страниц /5 основных, 10 служебных/.
- личный кабинет, фото|видео галерея,
- чат, комментарии пользователей,
- интеграция с соц. сетями, отзывы.
Сроки и цена - договорные.
ТРЕБУЕТСЯ соответствие ТЗ и ТТ:
- Адаптивная вёрстка.
- Программирование.
- Чистый код.
- Тестирование.
- Запуск в эксплуатацию.
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