Создать многостраничный сайт на WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок1700 просмотров
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ИЩУ ОПЫТНОГО мастера

для изготовления

3-х сайтов + продвижение.

ТИП сайтов:

Многостраничный каталог

по продаже услуг

на платформе по согласованию:

- либо CMS WordPress;

- либо подходящий Фреймворк.

РАЗРАБОТКА на ваш выбор:

- либо по готовым макетам;

- либо по шаблонам.

ИМЕЕТСЯ:

- Домен, хостинг.

- Договор, ТЗ, ТТ.

- Дизайн-макеты страниц

выполнены в PSD программы Photoshop.

СТРУКТУРА:

- три колонки, каталог услуг,

- сайд-бар, фотослайдер.

ТИП страниц /5 основных, 10 служебных/.

- личный кабинет, фото|видео галерея,

- чат, комментарии пользователей,

- интеграция с соц. сетями, отзывы.

Сроки и цена - договорные.

ТРЕБУЕТСЯ соответствие ТЗ и ТТ:

- Адаптивная вёрстка.

- Программирование.

- Чистый код.

- Тестирование.

- Запуск в эксплуатацию.

WordPressСайт на WordPress
2 года назад
guest_16400077019014
2 года в сервисе
Был
5 месяцев назад