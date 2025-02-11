Создать одностраничный сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт8 заявок256 просмотров

Функциональные требования:

Структура страницы:

Сайт должен быть одностраничным.

На странице должна быть форма для ввода данных(номер В/У).

Необходимо добавить анимированную загрузку данных.

Функции:

Возможность добавлять новые данные о В/У на сайт, через админ панель.

Введённые данные должны отображаться на странице при поиске по номеру В/У.

Форма для ввода данных должна располагаться справа, как показано в предоставленном видео.

Заполнить сторону слева, какой нибудь информацией по теме(особо над этим париться не стоит, так как это практически не попадает в кадр)

При вводе номера В/У, должна происходить анимированная загрузка, как на видео.

После загрузки должны быть выведены результаты с данными, которые были заранее добавлены на сайт.

Загрузка и отображение данных:

Загружаемые данные должны включать как текстовую информацию (например, данные владельца), так и фото.

Важно, чтобы поле ввода обрабатывало только номер В/У для поиска.

Результаты поиска должны быть отображены в результатах под полем ввода.

Дизайн и анимация:

Дизайн страницы должен быть похож на официальный сайт ГИБДД.

Анимация загрузки должна быть реализована при отправке данных в поле ввода.

Дополнительные уточнения:

Нам не нужно заполнять весь сайт, достаточно предусмотреть функциональность для добавления и отображения только части данных.

В видео показано, как это должно работать, используйте его как референс для функционала и интерфейса.

Сроки сдачи до 3 дней.

Создание одностраничных сайтов
3 месяца назад
guest_1739192939801
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
11 часов назад
48 отзывов
3 месяца назад
Вадим
 
23 года
6 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
10 часов назад
27 отзывов
3 месяца назад
Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
3 месяца назад
Жанель
 
18 лет
год в сервисе
Была
3 месяца назад
3 месяца назад
Евгений
 
27 лет
2 года в сервисе
Был
17 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад
Максим
 
26 лет
6 лет в сервисе
Был
21 час назад
39 отзывов(-3)
3 месяца назад
Лучший разработчик сайтов апреля
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Андрей
 
36 лет
17 лет в сервисе
Был
12 часов назад
1 отзыв
3 месяца назад

  • Похожие заказы

  • Сайт под ключ на WordPress

    $2000

    Требуется разработать клон сайта 11.doramalive.news на WordPress, сохранив все функции и дизайн, кроме личного кабинета. Добавить блок описания дорамы после комментариев и плеер в карточку дорамы. Работа только по договору или безопасной сделке.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Разработать сайт под ключ WordPress, от начала до конца

    $2000

    Требуется разработать клон сайта yummy-anime.ru на платформе WordPress с полным функционалом и дизайном, за исключением личного кабинета. Необходимо добавить блок описания аниме после комментариев. Работа будет выполнена по договору или через безопасную сделку.

    Создание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Создание темы на WordpRess под ключ

    $1000

    Требуется создать тему на WordPress под ключ с 5 страницами и функцией смены светлой и темной темы. Верстка подготовлена, но нуждается в доработках. Необходимо обеспечить скорость 95+ по Google Speed для ПК и мобильных устройств. Комментарии и плеер не требуются. Все детали будут предоставлены в личной переписке.

    Доработка сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»6 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Сайт

    Требуется разработка простого сайта для благотворительного фонда. Имеется пример, который необходимо использовать в качестве основы для создания. Ожидается качественная реализация с учетом предоставленных материалов и требований.

    Создание сайтов
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать сайт на WordPress

    Требуется разработать одностраничный сайт на платформе WordPress для агентства, специализирующегося на маркетинге и управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать секции 'О нас', 'Наши услуги', 'Наши модели', 'Отзывы', 'Результаты', 'Часто задаваемые вопросы' и 'Контактная информация'. Обеспечить адаптивный дизайн, быструю загрузку, SEO-оптимизацию и интеграцию с социальными сетями.

    Создание одностраничных сайтовСоздание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»20 заявок
    Закрыт
    3 месяца назад

  • Для салона красоты необходимо разработать сайт на CMS WordPress.

    $150

    Требуется разработать сайт для салона красоты на CMS WordPress. Необходим дизайн нескольких страниц, включая главную, услуги и блоги. Сайт должен быть мультиязычным, адаптивным и включать SEO плагин. На странице контактов необходима карта и форма обратной связи. Обеспечить высокую скорость загрузки и стандартное формирование меню.

    Дизайн сайтовСоздание сайтовWordPress
    Сайты «под ключ»18 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад

  • Разработать сайт на Tilda

    Необходимо создать одностраничный сайт на платформе Tilda для агентства, специализирующегося на управлении OnlyFans аккаунтами. Сайт должен включать разделы о компании, услугах, моделях, отзывах и часто задаваемых вопросах. Требуется адаптивный дизайн, быстрая загрузка, SEO-оптимизация и интеграция с социальными сетями. Использование CMS для управления контентом и соблюдение современных стандартов безопасности.

    Адаптивный дизайнДизайн лендинговSEOTilda
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    2 месяца назад