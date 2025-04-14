Создать одностраничный сайт

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Открыт42 заявки252 просмотра

Создать одностраничный сайт для продажы батарей.

Позиций около 20 чтобы были размещены на одной странице с формой для заказов без автоматизации ручная обработка заказа

Приблизительно такой

https://akkb.com.ua/?srsltid=AfmBOorBunnsfZzC0tsjKZXCasY0hMgZx56g2kr3p4VZ0HC9eIV1fI-w

Создание одностраничных сайтов
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