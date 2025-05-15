Создать одностраничник на WordPress

$50
  1. Биржа фриланса
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Открыт10 заявок116 просмотров

Необходимо создать одностраничный сайт под аренду агроусадьбы на платформе WordPress. Будет несколько блоков.

Примеры:

https://zapovednostrov.by

https://redcathouse.by

https://akolica.com

https://svetlazara.by/

WordPressСоздание лендинговСоздание одностраничных сайтов
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