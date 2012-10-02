Создать похожий сайт

нужен похожий сайт - функционала, магазина, модуля скидок \ спецпредложений \ чекаут, кабинет пользователя, продуктов, опций, американского сайта vistaprint.com

(у них там порядка 1000 дизайн шаблонов, их клонировать не нужно - создать 20-30 своих для примера).

С полным админ модулем создания и наполнения магазина, шаблона, юзеров, покупок. С полной корзиной и возможностью на сайте "купить" и отправить заказ по "почте" (с последующим подключением к API процессору кредитных карт и почтовому сервису)