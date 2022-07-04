Требуется создать или приобрести криптообменник под ключ. Возможны варианты как разработки с нуля, так и покупки готового решения с лицензией. Рассматриваются проекты, размещенные на Bestchange или проходящие листинг. Ожидаются предложения по готовым решениям и возможности сборки.