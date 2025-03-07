Техническое задание для P2P процессинга (Сервис по приему онлайн платежей)



Общее описание:

Создать платформу для P2P процессинга, предоставляющую интерфейсы для покупателей, трейдеров и магазинов, а также API для интеграции с интернет-магазинами. Процессинг обеспечивает перевод средств между покупателями и магазинами с использованием криптовалюты.



1. Веб-интерфейс для покупателя:

• Создать страницу с выбором оплаты.

• После выбора способа оплаты, покупателю показывать реквизиты.

• После оплаты, покупатель подтверждает платеж.



2. Веб-интерфейс для трейдера:

• Раздел "Кошелек" для пополнения депозита криптовалютой.

• Автоматический перевод криптовалюты на кошелек магазина после оплаты покупателем.

• Раздел "Реквизиты" для выбора платежной системы и указания счета для покупателей.

• Отображение заявок от покупателей с возможностью взятия и обработки заявки.

• Подтверждение получения оплаты и автоматический перевод криптовалюты на счет магазина.



3. Веб-интерфейс для магазина:

• Окно с общей информацией по платежам клиентов и статистике.

• Раздел с криптовалютным кошельком и функциями вывода криптовалюты.



4. API для интеграции:

• Разработать API для интеграции процессинга с интернет-магазинами.

• API должно позволять создавать платежи, получать статус платежей, обрабатывать заявки.



5. Создание и Подключение почтового шлюза, для почтовых уведомлений владельцам магазинов.



Требования к технологиям:

• Интерфейсы могут быть реализованы с использованием HTML, CSS, JavaScript.

• Для бэкенда рекомендуется использовать язык программирования, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям (например, Python, Node.js, Ruby).

• Для работы с криптовалютой рассмотрите использование специализированных библиотек и инфраструктуры.



Требования к безопасности:

• Обеспечить защиту данных пользователей и безопасность платежей.

• Реализовать механизм аутентификации и авторизации для всех типов пользователей.

• Использовать шифрование данных при необходимости.



Требования к процессу разработки:

• Разработать MVP с базовой функциональностью и поэтапно добавлять дополнительные возможности.

• Регулярно проводить тестирование функциональности и безопасности.



Важные замечания:

• Необходимо выполнить проект "Под ключ", так же требуется консультация по поддержанию системы в долгосрочную перспективу – расмотрим долгосрочное сотрудничество с исполнителем

• Обязательное требование: ведение, доработка и техническая поддержка проекта в течении четырех месяцев после разработки готового продукта.

• Опыт в блокчейн, финтех разработке будет преимуществом