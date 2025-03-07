Создать процессинг площадку приема платежей, через Р2Р

$2500
  1. Биржа фриланса
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Закрыт9 заявок55 просмотров

Техническое задание для P2P процессинга (Сервис по приему онлайн платежей)

Общее описание:
Создать платформу для P2P процессинга, предоставляющую интерфейсы для покупателей, трейдеров и магазинов, а также API для интеграции с интернет-магазинами. Процессинг обеспечивает перевод средств между покупателями и магазинами с использованием криптовалюты.

1. Веб-интерфейс для покупателя:
• Создать страницу с выбором оплаты.
• После выбора способа оплаты, покупателю показывать реквизиты.
• После оплаты, покупатель подтверждает платеж.

2. Веб-интерфейс для трейдера:
• Раздел "Кошелек" для пополнения депозита криптовалютой.
• Автоматический перевод криптовалюты на кошелек магазина после оплаты покупателем.
• Раздел "Реквизиты" для выбора платежной системы и указания счета для покупателей.
• Отображение заявок от покупателей с возможностью взятия и обработки заявки.
• Подтверждение получения оплаты и автоматический перевод криптовалюты на счет магазина.

3. Веб-интерфейс для магазина:
• Окно с общей информацией по платежам клиентов и статистике.
• Раздел с криптовалютным кошельком и функциями вывода криптовалюты.

4. API для интеграции:
• Разработать API для интеграции процессинга с интернет-магазинами.
• API должно позволять создавать платежи, получать статус платежей, обрабатывать заявки.

5. Создание и Подключение почтового шлюза, для почтовых уведомлений владельцам магазинов.

Требования к технологиям:
• Интерфейсы могут быть реализованы с использованием HTML, CSS, JavaScript.
• Для бэкенда рекомендуется использовать язык программирования, который наилучшим образом соответствует вашим требованиям (например, Python, Node.js, Ruby).
• Для работы с криптовалютой рассмотрите использование специализированных библиотек и инфраструктуры.

Требования к безопасности:
• Обеспечить защиту данных пользователей и безопасность платежей.
• Реализовать механизм аутентификации и авторизации для всех типов пользователей.
• Использовать шифрование данных при необходимости.

Требования к процессу разработки:
• Разработать MVP с базовой функциональностью и поэтапно добавлять дополнительные возможности.
• Регулярно проводить тестирование функциональности и безопасности.

Важные замечания:
• Необходимо выполнить проект "Под ключ", так же требуется консультация по поддержанию системы в долгосрочную перспективу – расмотрим долгосрочное сотрудничество с исполнителем
• Обязательное требование: ведение, доработка и техническая поддержка проекта в течении четырех месяцев после разработки готового продукта.
• Опыт в блокчейн, финтех разработке будет преимуществом

CSSHTMLJavaScriptNode.jsPythonБлокчейнИнтеграция APIРазработка APIРазработка бэкендаСоздание веб-приложенийRuby
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