Создать русскоязычную копию publictenders.net

$1000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт9 заявок190 просмотров

Создать русскоязычную копию сайта publictenders.net согласно предоставленного ТЗ

13 лет назад
rbolein
46 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад
$600
30 дней

Заявки фрилансеров

dkorsar
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
13 лет назад

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