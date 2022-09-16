Здравствуйте, хотел бы узнать, нужно создать сайт что то типо ЦУМ только для копий брендов ну чтобы не было точной отсылки на копии, просто по ценам будет и так понятно. Скажите сколько это займёт по времени и какой бюджет нужен.?