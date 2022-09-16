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Закрыт1 заявка27 просмотров

Здравствуйте, хотел бы узнать, нужно создать сайт что то типо ЦУМ только для копий брендов ну чтобы не было точной отсылки на копии, просто по ценам будет и так понятно. Скажите сколько это займёт по времени и какой бюджет нужен.?

3 года назад
guest_16632738167268
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
25 лет
4 года в сервисе
Был
месяц назад
16 отзывов
3 года назад

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