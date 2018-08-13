Создать сайт 2 шт

https://tenderplus.kz - нужна работающая копия данного сайта. немного измененный дизайн. В остальном на 99% такой

https://www.avito.ru/ - с фильтрацией и оповещением (на почту). как на предыдущем сайте. Например. Квартира в определенном районе, 80 000 в месяц, 2 комнаты. Рассылка на почту столько вариантов сколько есть. (платно как в предыдущем сайте)

Машина. например 2 определенные марки Toyota camry 2012 года выпуска и позднее, пробег не более 120 000 км, цена 3 000 000 и менее

Нужно понимание по бюджету. сроку.