Необходимо создать сайт схожий по функционалу как http://vsesdal.com (нужна регистрация для полных понятий и функций сайта)

Срок реализации до декабря

Приветствуются команды разработчиков

От вас сумма и сроки

(Большая просьба отнестись к данному проекту серьезно, оцените свои возможности, не гонитесь за копейками это будет сразу отрицательное мнение, каждый претендент будет изучен детально, срок нахождения на бирже, отзывы, выполненные проекты, преимущество для юр. лиц и ИП думаю вы понимаете почему)