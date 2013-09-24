Сделать сайт под ключ по оптовой продаже колготок хотим видеть хороший дизайн, форма заказа, продающие счетчики.За все про все 1500 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо создать сайт схожий по функционалу как http://vsesdal.com (нужна регистрация для полных понятий и функций сайта)
Срок реализации до декабря
Приветствуются команды разработчиков
От вас сумма и сроки
(Большая просьба отнестись к данному проекту серьезно, оцените свои возможности, не гонитесь за копейками это будет сразу отрицательное мнение, каждый претендент будет изучен детально, срок нахождения на бирже, отзывы, выполненные проекты, преимущество для юр. лиц и ИП думаю вы понимаете почему)
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