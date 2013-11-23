Создать сайт

$500
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт16 заявок231 просмотр

Нужен сайт, похожий по функционалу на этот:

http://www.prosto-club.ru/

оплата частями:

30% на середине работы и остальное в конце.

личный кабинет не нужен. только возможность записаться на занятия.

возможно логотип интерактивный.

11 лет назад
dashajob
Дарья 
43 года
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров