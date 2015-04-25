Создать сайт

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Закрыт3 заявки170 просмотров

Макеты - https://yadi.sk/d/RP1R5XnjgFfmL

Нужно сверстать и натянуть на MODx revo

Рассматриваются два варианта:

просто верстка - 1000р

верстка + натяжка и настройка - 4000р

готовы рассмотреть ваши варианты.

MODX
10 лет назад
wteams
Ольга 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров