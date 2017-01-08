Создать сайт

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Завершен11 заявок243 просмотра

Нужно создать магазин по продаже телефонов. Есть готовая верстка, вышлю кандидату. Ваши предложения по CMS, срокам и цене.

8 лет назад
zxzxzx
36 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

Выбранный исполнитель

GloWeb
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад
$30
7 дней
Спасибо,Юрию! быстро, качественно выполнил работу!
Хороший заказчик. Рекомендую к сотрудничеству. Задача поставлена понятная и было не сложно ее выполнить. Работой доволен.

Заявки фрилансеров

GloWeb
43 года
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
8 лет назад

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