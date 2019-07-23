Здравствуйте. Задание только для людей с подходящим задаче портфолио и отзывами. Требуется сделать систему для автоматизации автопроката, аналог crm.avirent.ru Нужна синхронизация с Яндекс.Такси и GPS мониторингом и другими ...
Создать сайт
Необходим лендинг по шаблону (разработка не обязательна) . Сайт должен выскакивать в определенном районе Москвы. Тематика: ПРОИЗВОДСТВО КЛЕТОК ДЛЯ ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ.
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