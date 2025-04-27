Создать сайт аналог

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Открыт24 заявки119 просмотров

Доброго!
Требуется создать сайт аналог pickerwheel.com с всеми его разделами (+ мультиязычность как тут)
Естественно немного видоизменить дизайн.

Попрошу внимательно изучить, перед тем как оставлять заявку.

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