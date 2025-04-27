Требуется разработка сайта на WordPress с учетом SEO-оптимизации. Сайт должен быть создан на основе предоставленного примера и доступен на трех языках: чешском, русском и английском. Домен и хостинг уже приобретены. Все переводы будут предоставлены.
Создать сайт аналог
Доброго!
Требуется создать сайт аналог pickerwheel.com с всеми его разделами (+ мультиязычность как тут)
Естественно немного видоизменить дизайн.
Попрошу внимательно изучить, перед тем как оставлять заявку.
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