Создать сайт для промо-команды на flash

Прошу только серьёзные предложения, нету больше времени ждать месяцами.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт на flash, c возможностью регистрации пользователей(без привязки к форуму), легко редактируемой новостной лентой, возможность комментировать новостную ленту, легкая добавка фотографии в галереи(возможность комментировать галерею пользователями! Разработать логотип, который будет присутствовать на сайте! Основная работа падает на разработку дизайна, сайт связан с клубной индустрией(для промо команды)! Срок 7 дней от начала работ! Бюджет 1250!
- Похожие заказы
- $2500Сайты «под ключ»35 заявокЗакрыт16 лет назад
- $2500
www.blizkie.ru + www.rodnie.ru (ТЗ в приложении) родные.ру – некоммерческий и направлен на координацию благотворительной помощи воспитанникам детдомов и др. подобных учреждений. нужен: дизайн, верстка, программинг близкие.ру – организация развлекательных встреч с он-лайн оплатой участниками нужен: ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт16 лет назад
Особенности - слева меню на главной из всех пунктов, сверху можно выбрать раздел и тогда меню слева фильтруется. Каталог - 0-2 уровня, в описании товара сначала идет описание раздела или вышестоящих.Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт16 лет назад
- $1000
Необходим Интернет-проект по подбору репетиторов. То есть порект, куда репетиторы могут разместить информацию о себе, а граждане, нуждающиеся в репетиторах, могли бы их выбрать. Так же, пользователи должны иметь возможность оставлять заявки на, например, "репетитор по ...Сайты «под ключ»29 заявокЗакрыт16 лет назад
- $400
Создать сайт под "ключ". Сайт будет про туристическое агенство. Нужен дизайн, верстка и интеграция в cms. Какую CMS выбрать, предложите сами. Сроки 15 дней.Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
Нужен сайт обмена смс на webmoney. Пример http://sms.kas-cor.ru/Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен16 лет назад
- $5000
Нужна команда молодых, но опытных программистов для создания сайта (крупного портала по одной отрасли, на подобие сайтов типа weblancer.ru или superjob.ru). Необходим сайт с 0. От дизайна до контента и поддержки. Работа предполагается долгосрочная. По ...Сайты «под ключ»19 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Необходимо срочно доделать.Сайты «под ключ»9 заявокЗакрыт16 лет назад
- $100
Сообственно требуется сайт обмена денег. -Дизайн простенький такой как на __prochange.ru (Шапку можно даже не рисовать просто какой нить рисунок, я сам нарисую) -Возможность обмена Яндекс деньги(все виды обмена) и Вебмани(все виды обмена)... -Самое главное "Безопасность!", не ...Сайты «под ключ»2 заявкиЗакрыт16 лет назад
Наполняется контентом в автоматическом режиме, ищется поисковыми системами, оплата видео через смс, кроме видео на сайте полно фото галерей, рассказов и т.д. Или куплю рабочий проект приносящий доход.Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт16 лет назад