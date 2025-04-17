Создание веб-портала для обучения сотрудников правилам охраны труда и пожарной безопасности. Портал должен включать функции регистрации, тестирования, навигации по материалам и формирования отчетов. Адаптивный дизайн для мобильных устройств и безопасность данных — ключевые требования проекта.
Создать сайт для туристической компании.
Нужен сайт для тур фирмы, подробнее в сообщениях.
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