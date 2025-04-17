Требуется разработка туристического сайта для Беларуси с интерактивной картой, отображающей все локации. Сайт должен иметь удобную навигацию, формы для оформления путешествий и информацию о гостиницах. Включите элементы дизайна, акцентирующие визуальный контент, и интеграцию инструментов аналитики и SEO. Также необходима возможность отображения услуг, таких как встречи в аэропорту и трансферы.