Создать сайт и моб. приложение для сервиса заказа еды

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Закрыт9 заявок160 просмотров

требуется сайт и моб. приложение для сервиса доставки еды.
Подробное ТЗ в приложении.
Проект тестовый. Я хотел протестировать эту концепцию доставки на одной школе и посмотреть, насколько востребовано, как будет работать и т.д.

В случае успеха - можно думать о масштабировании проекта, нагруженности сайта и оптимизации моб. приложения, о хорошем дизайне, и т. д.

MVP к сожалению, не вариант.
В случае неудачи – деньги, вложенные в сайт и в apps отправляются в помойку.
При оценке вашей работы ответьте себе на вопрос:
Вы были бы готовы выбросить стоимость разработки высоко нагруженного, оптимизированного и масштабируемого сайта, с проф. крутым дизайном в помойку?

Для экономии бюджета на тестовый период предполагается делать проект на готовых шаблонах от Envato.
К примеру: https://elements.envato.com/ru/dinehub-food-delivery-app-expo-sdk-49-0-13-ARF2SY9

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ZUSS
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