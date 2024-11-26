требуется сайт и моб. приложение для сервиса доставки еды.

Подробное ТЗ в приложении.

Проект тестовый. Я хотел протестировать эту концепцию доставки на одной школе и посмотреть, насколько востребовано, как будет работать и т.д.

В случае успеха - можно думать о масштабировании проекта, нагруженности сайта и оптимизации моб. приложения, о хорошем дизайне, и т. д.

MVP к сожалению, не вариант.

В случае неудачи – деньги, вложенные в сайт и в apps отправляются в помойку.

При оценке вашей работы ответьте себе на вопрос:

Вы были бы готовы выбросить стоимость разработки высоко нагруженного, оптимизированного и масштабируемого сайта, с проф. крутым дизайном в помойку?



Для экономии бюджета на тестовый период предполагается делать проект на готовых шаблонах от Envato.

К примеру: https://elements.envato.com/ru/dinehub-food-delivery-app-expo-sdk-49-0-13-ARF2SY9