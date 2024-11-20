Создать сайт на движке вордпресс

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Завершен26 заявок69 просмотров

Добрый день,необходимо создать сайт на движке вордпресс,ссл сертификат,а также связать домен с хостингом

WordPressНастройка доменовНастройка хостингаСоздание сайтов
6 месяцев назад
guest_1731619122882
6 месяцев в сервисе
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5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
6 месяцев назад
$25
1 день
Escrow
Отлично проделанная работа в кратчайшее время,исполнитель приятен в общении и понимал суть задачи с полуслова.Цена и качество работы на высшем уровне,очень рекомендую.
Клиент комплексно подошёл к формировании задачи. Сразу предоставил материал, какой нужно, что позволило быстро выполнить задачу

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