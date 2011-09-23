Нужен сайт для турфирмы, только для тех кто уже имеет опыт. Сбрасывайте портфолио
Создать сайт на тему Турникмен
Нужно создать сайт под ключ.
Бюджет 8000 рублей.
оплата после выполнения задания.
что вы должен включать себя сайт?
-форум
-свой дизайн
-чат
-новости
-видео (с рейтингом)
-рейтинг пользователей (пользователи зарабатывают рейтинг на форуме за ответы и выложенные свои видео)
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