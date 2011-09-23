Создать сайт на тему Турникмен

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт11 заявок268 просмотров

Нужно создать сайт под ключ.

Бюджет 8000 рублей.

оплата после выполнения задания.

что вы должен включать себя сайт?

-форум

-свой дизайн

-чат

-новости

-видео (с рейтингом)

-рейтинг пользователей (пользователи зарабатывают рейтинг на форуме за ответы и выложенные свои видео)

14 лет назад
ToJIka4
Артем 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Cайт-визитка

    $100

    Нужно за сегодня собрать сайт-визитку. Основные разделы Главная (баннер большой-слайдер, + 3 маленьких), текстовая ифна, форма отправки О компании Портфолио (прикрутить какую-нибудь красивую галерею) Исходник - PSD-макет. ...

    Drupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Завершен
    14 лет назад

  • Сделать сайт-визитку на простой CMS

    $50

    Компания Три Совы (консалтинг, тренинги, разработка сайтов, продвижение сайтов) Разделы: Главная (в шапке название компании, телефоны, мыло) - Текст - Опрос - Новости - Наши клиенты (логотипы) ...

    MySQLPHPWordPress
    Сайты «под ключ»25 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Необходимо создать сайт по обучению людей

    $250

    Сайт предназначен для тех, кому необходимы высокопрофессиональные мотивированные сотрудники, стремящиеся достичь удовлетворенности каждого клиента и соответствующего роста прибыли. -Создать шапку на основе имеющихся данных -Создать меню,которое уже проработано и наполнить ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»13 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Интернет-магазин

    Срочно нужен сайт интернет магазин, подробности в личной переписке с выбронным кандидатом. Магазин обычный, интересует цена и сроки.

    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    14 лет назад

  • Нужен сайт для IT компании

    $200

    Нужен Сайт для IT компании: Тематика сайта: Компания предлагающая услуги в области Информационных технологий, системному администрированию, обслуживанию компьютерной техники. 1. Разработка интересного дизайна. (важно) 2. Встроенный чат. ...

    Сайты «под ключ»7 заявок
    Закрыт
    14 лет назад

  • Исправить ошибки на сайте, немного доработать сайт

    Необходимо исправить ошибки на сайте atmosphere-hostel.ru, сделать форму бронирования в разделе "Забронировать". Сайт на движке joomla. Детали проекта: 1. Сделать форму на бронирования на странице «Забронировать». 2. Сделать главную страницу ...

    Joomla
    Сайты «под ключ»2 исполнителя
    Завершен
    14 лет назад

  • Интернет-магазин детских товаров

    Нужно сделать интернет-магазин детских товаров. Интересует написание сайта, дизайн, сео, хостинг, регистрация в домене, в общем "под ключ". Жду предложений по цене здесь - в проекте. Спасибо!

    Сайты «под ключ»33 заявки
    Закрыт
    14 лет назад