Создать сайт одностраничникна wordpress

Здравствуйте! Нужен сайт-каталог компаний. Требования: 1. Возможность добавлять компании в каталог. 2. Регистрация пользователей на сайте для добавления в каталог компаний. 3. Хоть какой-нибудь поиск по каталогу Так же нужно наполнить сайт. Пример сайта скину в личку. Интересуют сроки, цены, движок, а ...