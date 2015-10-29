Создать сайт одностраничникна wordpress

Сайты «под ключ»Закрыт19 заявок288 просмотров
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Создать сайт одностраничникна на wordpress. Cайт аналог: http://shengenvisa.by Сжатые сроки в течении 1-2 дня. Простой дизайн и функционал.

WordPress
8 лет назад
ivan94
Иван 
33 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
20 отзывов(-3)
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