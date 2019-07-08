Создать сайт по найму персонала, можно по шаблону вордпресс

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Закрыт10 заявок566 просмотров

Здравствуйте, нужно создать сайт по найму персонала как этот пример: https://www.cvkeskus.ee/. Можно сделать на wordpress или если есть на подходящем шаблоне по данный портал. Прикрепили более подробное тз. Интересует цена и срок разработки.

WordPress
6 лет назад
zakazchik333
Александр 
41 год
7 лет в сервисе
Был
4 года назад

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