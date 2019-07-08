Необходимо реализовать закрытую CRM-систему для обработки лидов в связке с телефонией. В целом система состоит из разделов: - экран оператора для приема звонков - история звонков - таблица лидов ...
Создать сайт по найму персонала, можно по шаблону вордпресс
Здравствуйте, нужно создать сайт по найму персонала как этот пример: https://www.cvkeskus.ee/. Можно сделать на wordpress или если есть на подходящем шаблоне по данный портал. Прикрепили более подробное тз. Интересует цена и срок разработки.
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