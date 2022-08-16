Требуется разместить сайт на хостинге и привязать домен. Имеются исходники, необходимо выполнить все необходимые действия для успешного запуска сайта. Ожидается грамотная настройка и тестирование работоспособности.
Создать сайт по подобию
https://app.mpboost.pro/ https://togotop.ru/
плюсом добавить казаньэкспресс. все атрибуты будут куплены .
Заявки фрилансеров
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