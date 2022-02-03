Создать сайт по примеру из портволио

Необходимо составить продающие скрипты для первого и последующего касания с клиентом в процессе лидогенерации. Также необходимы скрипты для работы отдела продаж: переговоры, работа с возражениями, закрытие сделки.
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Здравствуйте. Скажите пожалуйста. Сколько будет стоить дизайн (нужен только он) такого сайта, как у вас в портфолио?
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