Создать сайт по принципу реферальной программы

Необходимо предложить полное законченное решение от ТЗ до реализации, в том числе дизайн. Наполнение контентом - наше. Аналог www.elec.ru, www.vashdom.ru, www.ruscable.ru другой рынок требуется оценочная стоимость проекта срок реализации до 1 сентября повторное предложение в связи расчетом проекта icq: 55663197 skype: sdasler
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Нужен сайт в котором регистрируется человек1, у него в акаунте например регистрационные данные и уникальная реферальная ссылка. по этой ссылке регистрируется человек 2, человек 3, человек 4. У них в аке то же самое и тоже рефссылки по которым они приводят своих рефералов. Каждый участник должен видеть в своем акаунте дерево(именно дерево а не список) участников из 4 уровней. Информация о каждом участнике, отображаемая на дереве - регистрационные данные (ФИО) и количество бонусов. Бонусы копируются автоматически из экселевского файла.
Дизайн сильно вычурный не нужно - да и не в нем суть.
Заказ только следующим образом: предоплата целиком с кодом протекциии на 120 дней.
По результатам работы высылается код.
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»48 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно сделать сайт сервиса раскрутки сайтов. Не дороже 20$Закрыт15 лет назад
Необходимо создать интернет магазин по продаже антиквариата. Около 1000 наименований. На системе управления, которая была бы хорошо оптимизирована под основные поисковые системы. От Вас: Сроки исполнения: от ... Стоимость: от ... Какая система или скрипт интернет-магазина будет использован: ... P.S. Только для исполнителей ...Сайты «под ключ»20 заявокЗакрыт15 лет назад
- $500
Сделать надо полностью сайт под ключ,сайт визитка.Закрыт15 лет назад
1) Нужно разработать флеш-сайт для фотостудии и разместить на уже имеющемся хостинге. вот то что наравится! шаблон http://www.whitestudios.ru/ наличие админки обязательно возможно использование другого похожего шаблона возможно joomla ................................. 2) Сделать флеш-сайт фотографу - наличие админки обязательно. пример - http://www.grayscott.com/ сделать точь в ...Сайты «под ключ»33 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $20000
Сайт AGELMA.COM, далее «проект» или «сайт», является новым ресурсом по организации обмена товаров между пользователями в сети Интернет. Данный сайт будет предоставлять возможность пользователям выставлять товары для последующей продажи через аукцион или прямой бартер. Инновационный ...Закрыт15 лет назад
Необходимо реализовать соц. сеть, аналог vkontakte.ru/odnoklassniki.ru и им подобных, "под ключ". Указывайте сроки и стоимость разработки. P.S. Писать только тем, кто в теме!Закрыт15 лет назад
Есть организация, которая является диллером более 20 автомобильных брендов. У каждого брнда есть свой сайт. Надо разработать дизайн портала, который будет объединять все эти бренды в себе и, соответственно, програмная (CMS для дальнейшего самостоятельного ...Сайты «под ключ»42 заявкиЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать 4 сайта для сетевого маркетинга Примеры: 1) http://inmarket.name/ Продажа программ обучения работе на ПК 2) http://www.winalite-web.ru/ Женские гигиенические прокладки 3) http://www.amway.ua/ http://www.amway.ru/ Бытовая ...Закрыт15 лет назад
- $250
ТЗ на главной странице должен быть текст видимый поисковикам нужна галерея с возможность редактирования списка подгалерей и фотографий страницы: главная, портфолио, услуги, контакты, ссылки жду от Вас предложения, цену и срокиЗавершен15 лет назад