Создать сайт по принципу реферальной программы

Всем привет!

Нужен сайт в котором регистрируется человек1, у него в акаунте например регистрационные данные и уникальная реферальная ссылка. по этой ссылке регистрируется человек 2, человек 3, человек 4. У них в аке то же самое и тоже рефссылки по которым они приводят своих рефералов. Каждый участник должен видеть в своем акаунте дерево(именно дерево а не список) участников из 4 уровней. Информация о каждом участнике, отображаемая на дереве - регистрационные данные (ФИО) и количество бонусов. Бонусы копируются автоматически из экселевского файла.

Дизайн сильно вычурный не нужно - да и не в нем суть.

Заказ только следующим образом: предоплата целиком с кодом протекциии на 120 дней.

По результатам работы высылается код.