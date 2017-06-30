Создать сайт под ключ

Добрый день.

Нужно создать сайт такой же как этот, но только с другим дизайном.

Интерфейс пользователя и функционал администратора должен быть таким же,

но тоже с изменненным дизайном.

Спасибо, жду ваших предложений с приблизительной ценой в личку.

Предложения без цены сразу в отказ.

Спасибо!