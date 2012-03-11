Создать сайт под ключ с последующим продвижением.

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Необходимо создать сайт для компании, занимающейся продажей редукторов на Joomla. Цветовая гамма должна соответствовать родительскому бренду. Каркас на Joomla выбран, от него можно отталкиваться.
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