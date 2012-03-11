Создать сайт под ключ с последующим продвижением.

Нужно сделать ИМ под ключ. Основное ТЗ: Настроить VPS сервер. Настроить email почту через webmail vps сервера. Установить движок ИМ (prestashop) из готового архива (старый рабочий ИМ с уже настроенными доставками, оплатой и т.п.) Повесить новый шаблон на движок Выровнять ...