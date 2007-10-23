Создать сайт под ключ со статьями

Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться тематические статьи "создание, поддержка и продвижение сайтов" и ссылки на интернет ресурсы. Главная страница представлена меню, функциями сайта, кратким обзором последних статей. На всех страницах сайта будет присутствовать реклама, тех или иных ресурсов. Пожелания по дизайну: дизайн не должен мешать чтению и восприятию статей. Сайт должен быстро грузиться. Внешняя ссылка должна открываться в новом окне. Необходимо придумать логотип сайта. Также требуется наполнить сайт статьями.

Отбор будет проходить по портфолио, цены выше не рассматриваются. Перспектива сотрудничества создание ряда смежных проектов.