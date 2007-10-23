Создать сайт под ключ со статьями

Предусматривает продолжительное сотрудничество. Основные задачи: на первом этапе, придать высоко эстетический вид, поправить размеры и качество фото, шрифта, размеры разделов и т.д. В случае непреодолимых сложностей дать рекомендации. Размещение баннеров. Создание баннеров (оплата отдельно). ...
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Необходимо создать сайт, на котором будут размещаться тематические статьи "создание, поддержка и продвижение сайтов" и ссылки на интернет ресурсы. Главная страница представлена меню, функциями сайта, кратким обзором последних статей. На всех страницах сайта будет присутствовать реклама, тех или иных ресурсов. Пожелания по дизайну: дизайн не должен мешать чтению и восприятию статей. Сайт должен быстро грузиться. Внешняя ссылка должна открываться в новом окне. Необходимо придумать логотип сайта. Также требуется наполнить сайт статьями.
Отбор будет проходить по портфолио, цены выше не рассматриваются. Перспектива сотрудничества создание ряда смежных проектов.
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