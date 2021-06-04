Создать сайт, простой, 5 страниц. С дизайном

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт26 заявок2119 просмотров

Здравствуйте, необходимо сделать сайт из 5-6 страниц, с классным дизайном. На Wordpress верстку. Есть заготовка(прототип). Нужно лишь завернуть в хорошую упаковку с индивидуальным дизайном. Обязательно адаптировать к мобильной версии, это очень важно!

WordPress
4 года назад
guest_16227216107337
4 года в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Александра
 
24 года
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Георгий
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Павел
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Кодя
 
27 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Нина
 
41 год
4 года в сервисе
Была
4 года назад
4 года назад
Марина
 
43 года
16 лет в сервисе
Была
3 года назад
119 отзывов
4 года назад
Ксения
 
36 лет
13 лет в сервисе
Была
18 дней назад
155 отзывов(-1)
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Андрей
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Михаил
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
4 года назад
Юлдошев
 
22 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Даниил
 
26 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Саидмухтор
 
34 года
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Алексей
 
32 года
6 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
4 года назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
19 минут назад
11 отзывов
4 года назад
ТОП-5
Сайты «под ключ»
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
час назад
287 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Евгений
 
42 года
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Виталик
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
130 отзывов
4 года назад
ТОП-10
Сайты «под ключ»
Вячеслав
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Елизавета
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
4 года назад
Даниил
 
23 года
4 года в сервисе
Был
год назад
4 года назад
Николай
 
53 года
12 лет в сервисе
Был
5 дней назад
11 отзывов(-2)
4 года назад
Марат
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Артём
 
37 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Дмитрий
 
46 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад
Константин
 
31 год
4 года в сервисе
Был
3 года назад
4 года назад
Юрий
 
36 лет
4 года в сервисе
Был
4 года назад
4 года назад

  • Похожие заказы

  • Сайт с апи амазона

    $850

    Требуется создать сайт, который будет работать с API amazon , подтягивать данные о товарах , заказах и т.д по определенным критериям. Оплата поэтапно. Сроки желательно 1 месяц Сделать нужно с точки зрения функционала ...

    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создать сайт по материнскому капиталу в краткие сроки

    Необходимо создать сайт по материнскому капиталу в максимально кротчайшие сроки (можно использовать конструктор) используя фирменый стиль.Наполнить контентом используя материалы из сайтов конкурентов. Необходимо оценить задание изучив все материалы. В ответ Цена и срок ...

    Сайты «под ключ»10 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт

    Необходимо создать сайт с мобильной версией для услуг "мастер на час".

    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Программист (возможно студент), нужно создать сайт-агрегатор для АН

    Ищем программиста (возможно студента), умеющий разрабатывать платформы, приложения, роботы, чат-боты в сфере - агентство недвижимости. Условия работы: удаленно, з/п по договоренности. Нужно создать сайт-агрегатор по загородной недвижимости Крыма, с таким функционалом: ...

    Сайты «под ключ»5 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Одностраничник с нуля, под ключ

    $465

    Одностраничник для привлечения клиентов и продажи товаров через интернет/ Нужны всплывающие окна при нажатии с обратным звонком и другое – с обратной связью (указание телефона для звонка клиенту). Строка поиска по каталогу. ...

    Сайты «под ключ»37 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Web-сайт

    Необходимо разработать простой дизайн и сайт-визитку (5 страниц) по шаблону.

    Сайты «под ключ»21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Wordpress-разработчик

    Сделать для сайта на вордпрессе - https://stroy-montag.org/project/ - "опции" для проектов по "материалу" , т.е. 1 проект, был доступен с разным материалам и цена менялась при выборе материала - формиролась URL ссылка фильтров ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Нужен готовый сайт

    Привет, мне нужен готовый сайт, либо дизайн сайта. Если у вас есть хорошо оформленная работа пришлите мне. Хочу купить у вас работу недорого) что бы увеличить портфолио на своем сайте. В дальнейшем возможно сотрудничество. Еще ...

    Сайты «под ключ»16 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Сайт под ключ на WordPress

    Требуется сайт для компании работающей в сфере Automotive. Из материала есть лишь логотип.  Фотоматериал выбирается на стоке (https://depositphotos.com) и на каждое фото предоставляется ссылка. Фото покупает заказчик.  Админка должна быть ...

    WordPress
    Сайты «под ключ»8 заявок
    Закрыт
    4 года назад