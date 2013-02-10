Создать сайт с дизайном

Первый раз пользуюсь услугами фрилансера. Поэтому было немного боязно отдавать сразу 50% суммы авансом, когда ещё ничего не готово. Но всё получилось очень хорошо. С первого же дня, как деньги поступили на счёт, Игорь обозначил план работы. Уже второй вариант дизайна мне очень понравился. И осталось только дорабатывать его. Игорь своевременно вносил корректировки согласно моим просьбам, а их у меня было много. И даже сам предложил выбрать визуальный эффект. В целом его работа мне очень понравилась, и я рад, что обратился именно к нему. Советую!