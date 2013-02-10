Создать сайт с дизайном

Сайты «под ключ»Завершен1 заявка130 просмотров
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Нужно создать сайт для креативной группы, которая занимается организацией мероприятий.

11 лет назад
la-pin
Петр 
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Randols
Игорь 
31 годРоссия
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
11 лет назад
$400
7 дней
Первый раз пользуюсь услугами фрилансера. Поэтому было немного боязно отдавать сразу 50% суммы авансом, когда ещё ничего не готово. Но всё получилось очень хорошо. С первого же дня, как деньги поступили на счёт, Игорь обозначил план работы. Уже второй вариант дизайна мне очень понравился. И осталось только дорабатывать его. Игорь своевременно вносил корректировки согласно моим просьбам, а их у меня было много. И даже сам предложил выбрать визуальный эффект. В целом его работа мне очень понравилась, и я рад, что обратился именно к нему. Советую!
Сотрудничеством доволен, все отлично!
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