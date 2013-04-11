Создать сайт с Google карты Украины

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Закрыт5 заявок163 просмотра

Создать сайт с Google картой Украины (интерактивной).

Цель: Чтобы посетитель регистрируясь на сайте, мог добавлять свою фирму или объект на карте (маркер + описание). На подобии как каталог фирм, только в виде карты.

Пример сайта: http://invest.gov.ru/ (интересует вариант по проще и желательно не флеш, но не принципиально)

Рассмотрим все предложения. skype - yaroslav09091983

Финансы: останетесь довольны.

На чем будет создан сайт? Цена? Сроки?

12 лет назад
indushkin
Игорь 
45 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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