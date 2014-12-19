Создать сайт с оптимизацией для мобильных устройств

$200
Сайты «под ключ»Закрыт7 заявок170 просмотров
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Нужно Создать сайт наподобие такого: Coral.co.uk, с оптимизацией под мобильные устройства (IOS, Android)

Напишите на мой адрес сроки исполнения и ссылки на свои работы, а также можете добавить свои предложения по цене.

9 лет назад
WestWind
Сергей 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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