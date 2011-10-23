Создать сайт с оригинальным дизайном под ключ

Требуется создать сайт под ключ. Тематика: ремонт квартир, коттеджей, все виды ремонта и т.п. На сайте ничего лишнего не нужно. Только текстовая информация, портфолио, прайс на услуги, и статьи по теме ( в дальнейшем, после создания, нужно будет сайт наполнять / рерайт). Желательно создать сайт на движке, который лекго редактируется обычным пользователем (Durpal и т.п)

То что понравилось: http://abi.kh.ua/repair_home.html

Функционал нужен тот же. По цене нужно определится. Жду предложений от Вас.