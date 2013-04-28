Создать сайт с широким спектром функционала

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт20 заявок334 просмотра

Доброго времени суток.

Необходимо с нуля (за исключением дизайна) создать сайт

Набор функционала достаточно большой. включая личный кабинет с системой баланса и бонусов

Предпочтений по системе нет. Рассмотрим предложения.

Взаимоотношения ТОЛЬКО по договору, или через сервисы безопасных сделок.

Обязательные требование: Опыт, обязательность, ответственность и умение вести диалог на взаимной уважительной ноте с заказчиком! Не соблюдение сроков сдачи работы - не приемлемо!

ТЗ во вложении

На первом этапе диалога просим сделать оценку стоимости и сроков

Благодарим за внимание

12 лет назад
Kuncev
Сергей 
41 год
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
1 отзыв

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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