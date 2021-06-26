Нужно сделать сайт с нуля по следующему шаблону: https://kredit-go.ru/

Основное назначение сайта - заработок на партнерках. Посетитель заполняет заявку, она уходит в банк и, в случае одобрения, я получаю комиссионные.

Новый сайт должен выглядеть аналогично примеру, за исключением оформления (тема та же, но цветовая гамма и картинки другие). Также на сайте не будут представлены микрозаймовые организации, только банки.

Важно сделать так, чтобы:

1. заявки реально "улетали" в банк, а я получала вознаграждение по партнерским ссылкам.

2. информация о кредитах (ставки, сроки, требования и т.д.) должна обновляться автоматически, без моего участия.