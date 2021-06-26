Требуется разработать адаптивный сайт на Laravel с базовым функционалом интернет-магазина, включая оплату через wayforpay, регистрацию и личный кабинет. Также необходима SEO-оптимизация. Укажите примерный бюджет на выполнение задачи.
Создать сайт услуг кредитования на Wordpress
Нужно сделать сайт с нуля по следующему шаблону: https://kredit-go.ru/
Основное назначение сайта - заработок на партнерках. Посетитель заполняет заявку, она уходит в банк и, в случае одобрения, я получаю комиссионные.
Новый сайт должен выглядеть аналогично примеру, за исключением оформления (тема та же, но цветовая гамма и картинки другие). Также на сайте не будут представлены микрозаймовые организации, только банки.
Важно сделать так, чтобы:
1. заявки реально "улетали" в банк, а я получала вознаграждение по партнерским ссылкам.
2. информация о кредитах (ставки, сроки, требования и т.д.) должна обновляться автоматически, без моего участия.
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