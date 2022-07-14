Создать Техническое задание для сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт7 заявок313 просмотров

Требуется Создать ТЗ для разработки сайта 

3 года назад
guest_16577856278848
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
35 лет
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Был
месяц назад
24 отзыва
3 года назад
Павел
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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Кахабер
 
23 года
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9 месяцев назад
4 отзыва
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Сергей
 
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Был
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1 отзыв
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Александр
 
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Был
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Илья
 
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3 года назад
Богуслав
 
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Была
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2 отзыва(-1)
3 года назад

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