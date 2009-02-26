Создать тему для WordPress

Нужно разработать интернет-магазин gps-навигаторов с нуля. По дизайну есть общие соображения, но в целом - ваше творчество. Функционал, - например, как на http://nobix.ru/ Желательно на VamShop, oscommerce (рассмотрим и другие CMS, в том числе ваши ...
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