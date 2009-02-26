Создать тему для WordPress

Сайты «под ключ»Закрыт3 заявки743 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Кто за сколько и в какие сроки готов сделать?

WordPress
15 лет назад
menedzher
Виталий 
40 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
15 лет назад
7 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
webcomplit
Артем 
29 летВеликобритания
18 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов(-1)
15 лет назад
$5
3 дня
reactive-design
Роман 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
14 лет назад
2 отзыва(-1)
15 лет назад
$30
3 дня
Пионер не справился. Две недели готовы были справиться. Только потеря времени.
Верстка и дизайн были готовы, но заказщик отказался.