Создать тему для WordPress

Нужно разработать интернет-магазин gps-навигаторов с нуля. По дизайну есть общие соображения, но в целом - ваше творчество. Функционал, - например, как на http://nobix.ru/ Желательно на VamShop, oscommerce (рассмотрим и другие CMS, в том числе ваши ...