Создать учетную запись на "Коинлист"

Здравствуйте, нужно разработать сайт на Опенкарт или ВП (возможно рассмотрю и другие варианты) с синхронизацией с 1С. Текущий сайт на Битрикс (нужен облегченный вариант, шаблон + доработки (перенос инфы и стиля с основного сайта). Более подробное ...