Специалист для сооздания сайтов-визиток

Несколько текстовых страниц и форм обратной связи. На главной - слайдер. Необязательно, но если есть опыт - настройка отсылки смс об отправке данных формы. предпочтительно Drupal. psd вышлю на почту.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Со знаниями php, css, html,mysql,Joomla,Битрикс Photoshop.
Для создания сайтов визиток.Заказов много. Давайте ссылки на резюме.
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