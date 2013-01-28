Специалист для сооздания сайтов-визиток

Сайты «под ключ»Закрыт11 заявок229 просмотров
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Нужен ответственный человек для постоянного сотрудничества. Со знаниями php, css, html,mysql,Joomla,Битрикс Photoshop.

Для создания сайтов визиток.Заказов много. Давайте ссылки на резюме.

11 лет назад
chernenco
34 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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