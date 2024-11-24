Я ищу специалиста, который делает лендинги по типу новостников.

Будет большим плюсом, если у вас есть опыт создания лендингов под нутру или крипту.

Оплата сдельная.

Лендинги должны быть копией популярных сайтов по гео с нашей статьей.

Если вы умеете делать сайты на Тильде, но не имеете опыта с арбитражными лендами, пожалуйста, не пишите.

Отправляйте свое резюме с кейсами и подробностями о том, что вы делали ранее.