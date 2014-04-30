Специалист по созданию Landing Page/Лендинг Пейдж

Доброго времени суток!

Требуется специалист с опытом создания продающих одностраничных сайтов (Лендинг Пейдж), направленных на продажу какого-либо тавара/услуги.

Описание задачи:

- создание лендингов "под ключ" по продаже товара/услуги

- дизайн, создание посадочной страницы категории товара сайта в стиле лендинг пейдж, увеличивающей конверсию.

Если вы занимались созданием подобных лендингов и вам есть, что показать, публикуйте в ответе ссылки на свои работы и цены в своем портфолио, или пишите в личку и скайп.