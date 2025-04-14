Требуется разработать одно/двухстраничный сайт-афишу с возможностью регистрации пользователей через номер телефона и интеграцией Telegram-бота для напоминаний. Дизайн готов в Figma. Сайт должен быть удобен для пользователей на мобильных устройствах и ПК. Функционал включает запись на события и подтверждение записей через бота.