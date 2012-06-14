Срочно. Сделать сайт визитку

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Закрыт7 заявок259 просмотров

На сайте всего три раздела.

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Портфолио

Каждый раздел сайта – в виде флеш- анимации. При наведении мышкой на пункт

меню «Портфолио» к центру страницы подъезжает соответствующий раздел – там

изображен дом и над ним плыли облака. При наведении на пункт меню «Главная» к

центру страницы подъезжал соответствующий раздел там изображена надпись «НАЗВАНИЕ КОМПАНИИ» – соотвественно позади сайта начинал динамически прорисовываться белый

узор, так будто его рисуют в с начала и до конца в реальном времени.

Самое главное на сайте – портфолио.

Нужно будет фото и описание объектов (всего 20 штук) загрузить.

Принт-скрин какой должен быть сайт есть.

13 лет назад
eiman
42 года
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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