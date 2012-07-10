Создать, сайт для компании. Логотип и корпоративный стиль разработан, дизайн за Вами. Домен vmcompany.com.ua зарегистрирован. Пример сайта : http://www.vistservice.com.ua/....одно условие, что это будет не интернет-магазин, но корзину оставляем для сбора заказа и дальнейшей обработки в ...
Срочно! За день нужно разработать сайт
Очень срочно! Нужно за сегодня сделать сайт-визитку. Желательно на Joomla. Приятный дизайн, 7 страниц, форма обратной связи. Подробности исполнителю. Пишите сюда и на почту - [email protected]
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Сайты «под ключ»64 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $1700
Цели - Возможность заносить информацию, находить её, сортировать. - Возможность открыть информацию для просмотра группам (создавая их), всем, указав адреса почты. - Возможность увидеть на карте места создания заметок. - ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день, интересует копия технической части сайта http://www.admiral-c.com.ua/ без дизайна и верстки. Просьба писать цену и сроки. заранее спасибо.Сайты «под ключ»3 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется создать сайт онлайн займов. (пример. smszaem.ru) Предпочтение тому, кто работал с подобным проектом. Дизайн в стиле web 2.0 чистый и простой (минимализм). Жду предложений в личку...Сайты «под ключ»10 заявокЗакрыт13 лет назад
- $2500
Требуется один или несколько профессиональных программистов, дизайнеров для реализации интернет проекта, возможно человек , который сможет совмстить в себе все эти способности. Четкого тз нет, требуются консультации по стоимости и срокам готовности задания. Бюджет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
по работе как правильно незнаюПОРТАЛ, МАГАЗИН или Доска обьявлений , что то похожее Prom.ua , кратко , есть юр лица (фирмы) и есть частники , все как на доске обьявлений , товары и услуги ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт13 лет назад
- $800
Сайт посуточной аренды, такой как vlasne.uaСайты «под ключ»22 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $500
Требуется свободный в ближайшие три дня маэстро. Нужно сделать сайт под ключ. - тема: берем twitter bootstrap и на его основе делаем тему по дизайну как в приложенном файле - парсинг - ...Сайты «под ключ»1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $1000
Требуется один профи или команда Необходимы для разработки доски объявлений по продаже автомобилей. Все условия обговариваем отдельно, без предоплаты или сбс. Дизайн макеты в разработке, могу так же сверстать - остальное за вами. ...Сайты «под ключ»8 заявокЗакрыт13 лет назад
- $1000
Нужен скидочный сайт с купонами под ключ, тематика - "Одежда". Дизайн должен быть глянцевым, и в то же вермя не слишком агрессивным, цвета должны преобладать светлые. И также будет много категорий - разныее виды одежды ...Сайты «под ключ»7 заявокЗакрыт13 лет назад