Стена любви

$50
Сайты «под ключ»Завершен4 заявки304 просмотра
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Создать сайт на флеше, на котором пользователи (посетители) могли бы писать свои признания в любви.

Допустим: курсор превращается в кисточку, с правой (или с левой, в верху, внизу, не важно) есть таблица цветов. Выбираешь цвет и кисточкой пишешь признание. Возможно поверх тех что уже написаны, а может найдешь где-то свободный участок «стены» и там напишешь.

По мере истечения определенного времени надписи, что сделаны раньше, как бы стираются. Например, по истечению суток надпись «тускнеет» а по истечению ещё часа вообще пропадает.

Подробнее тут: http://vitashok.com/?p=122

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15 лет назад
vitashok
46 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
divisionBy_0
Илья 
44 годаУкраина
17 лет в сервисе
Был
14 лет назад
6 отзывов
15 лет назад
$50
2 дня
Работа сделано очень хорошо и в оговоренные сроки. Оценка: 12 с 10 баллов Рекоммендую
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