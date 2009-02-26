Стена любви

Сайт с элементами флеш под ключ. Должно быть стильно, небанально (с юмором).Креатив очень приветствуется. Разделов на сайте 13. Дизайн каждого раздела должен отличаться от другого раздела. В каждом разделе будет по 3-4 подразделы. Некоторые ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Создать сайт на флеше, на котором пользователи (посетители) могли бы писать свои признания в любви.
Допустим: курсор превращается в кисточку, с правой (или с левой, в верху, внизу, не важно) есть таблица цветов. Выбираешь цвет и кисточкой пишешь признание. Возможно поверх тех что уже написаны, а может найдешь где-то свободный участок «стены» и там напишешь.
По мере истечения определенного времени надписи, что сделаны раньше, как бы стираются. Например, по истечению суток надпись «тускнеет» а по истечению ещё часа вообще пропадает.
Подробнее тут: http://vitashok.com/?p=122
Интересны конструктивные предложения и аргументированная реальная цена
- Похожие заказы
- Сайты «под ключ»38 заявокЗакрыт15 лет назад
- $350
Тематика: недвижимость, строительные материалы, образование, финансовая независимость. особенности 1 раздела - поисковик, формы анкет. все как на других сайтах агентств недвижимости. особенности 2,3 раздела - интернет магазин особенности 4 и всех остальных - то что нужно будет автоматически ...Сайты «под ключ»17 заявокЗакрыт15 лет назад
- $70
Доброго. Требуется сделать небольшой саппорт для пользователей, причем в нормальном дизайне, простом но радующем глаз, простом и доступном т.к. это внутренний и закрытый саппорт. Вход по логину и паролю, далее отображается: -позиции в поиске (в данном пункте меню идет ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен15 лет назад
- $1000
Livejasmin.com или cams.com cделать похоже сайт об оплате договоримся подробности в icq 472377714 и присылайте свои цены. Большая просьба - не беритесь за проект те, кто не представляет полностью - что нужно делать и как делать. Долго ...Сайты «под ключ»6 заявокЗакрыт15 лет назад
Необходимо создать сайт для кондитерской. Какая информация нужна, чтобы понять стоимость работ? Если есть какой-то бриф, скиньте. Бюджет пока не определен.Сайты «под ключ»66 заявокЗакрыт15 лет назад
- $10000
Здравствуйте, Моему заказчику нужно создать мыльник, аналог ukr.net или i.ua, с тем же почтовым фунционалом + все это должно работать на сервере с антиспамом. От Вас требуеться консультации в выборе оборудования. От Вас требуеться поддержка сервиса ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт15 лет назад
- $250
Необходимо создать типовый сайт с каталогом на основе текущего с учетом стандартов фирменного стиля. Пример vip-zalevsky . com Условия: 1. Общение по тел. - постоянный контакт(!). ICQ, E-mail 2. Договор на обслуживание 3. CMS - с возможностью добавления ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт15 лет назад
Нужно разработать дизайн сайт фирмы с интернет магазином. Фирма занимается фильтрами для воды.Сайты «под ключ»74 заявкиЗакрыт15 лет назад
Дано : шаблон с template monster Надо : сделать из него сайт-визитку (не более 5 страниц для начала с минимумом текста и изображений) Надо (2) : "прикрутить" этот сайт к несложной це-эм-эске (опционально) Тех/задание прилагается. Просьба ...Сайты «под ключ»4 заявкиЗакрыт15 лет назад
- $1000
Краткое описание: красивый дизайн; возможность размещения объявлений(участки, квартиры, коммерческая недвижимость) пользователями, с последующей модерацией; поиск по критериям; новости сайта; Более подробное обсуждение проекта при личной переписке.Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт15 лет назад