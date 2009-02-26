Стена любви

Создать сайт на флеше, на котором пользователи (посетители) могли бы писать свои признания в любви.

Допустим: курсор превращается в кисточку, с правой (или с левой, в верху, внизу, не важно) есть таблица цветов. Выбираешь цвет и кисточкой пишешь признание. Возможно поверх тех что уже написаны, а может найдешь где-то свободный участок «стены» и там напишешь.

По мере истечения определенного времени надписи, что сделаны раньше, как бы стираются. Например, по истечению суток надпись «тускнеет» а по истечению ещё часа вообще пропадает.

Подробнее тут: http://vitashok.com/?p=122

Интересны конструктивные предложения и аргументированная реальная цена