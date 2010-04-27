Ищется веб-студия на субподряд для производства несложных сайтов

Соотвественно: дизайн, иногда немного flash, верстка, настройка CMS, контент.

Объем - 1-2 сайта в месяц

С вас:

- Наличие качественного портфолио более чем из 5 завершенных продуктов

- Квалифицированные люди, желающие работать

- Четкое понимание того, что любой проект имеет сроки и почему елка к 8 марта уже обычно не нужна.

- Доступность по skype, IM и мобильному. Предпочительнее общаться с одним человеком, ответственным за проект.

- Соблюдение NDA

С нас:

- Вменяемость. Мы общемся на языке веб-разработчиков, а не клиента. Как показывает практика, это экономит 30-50% времени студии.

- Детальная проработка каждого проекта, максимально формализованное ТЗ